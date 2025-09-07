PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Naschkatzen

LPI-EF: Falsche Naschkatzen
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Am Morgen des 07.09.2025, gegen 07:00 Uhr, brachen zwei Personen im Bereich der Erfurter Innenstadt einen Kaugummiautomaten auf. Sie entfernten die Geld- und Wareneinsätze und waren gerade im Begriff diese in eine Tasche zu verstauen, als sie durch Streifenbeamte des ID Süd erblickt wurden. Die Beiden machten sich auf und flüchteten auf ihren Fahrrädern, wobei sie die süße Beute am Tatort zurückließen. Einer der Täter konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen amtsbekannten 41-jährigen Intensivtäter/Einbrecher. Da auch sein genutztes Fahrrad gestohlen war und er eine Kleinstmenge Methamphetamin bei sich hatte, wurde er vorläufig festgenommen. Der Automat wurde aufgrund der Tathandlung am Schließmechanismus beschädigt. Nach der Sicherung von Spuren an Tatort und Täter wurde dieser auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Er hat nun eine weitere Anzeige im Gepäck. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 08:09

    LPI-EF: Brandstifter unterwegs

    Andisleben (ots) - Zahlreiche Feuerwehren und die Polizei aus Sömmerda und Erfurt waren am frühen Sonntagmorgen im südwestlichen Bereich des Landkreises Sömmerda im Einsatz. Ein unbekannter Täter hatte vorsätzlich zwei Pkws in Andisleben in Brand gesetzt. Eines der beiden Fahrzeuge brannte vollständig aus. Kurze Zeit später brannte ein weiterer Pkw in Elxleben. Wiederum kurz darauf stand ein Pkw in Kühnhausen in der Bahnhofstraße in Flammen. Auch in Elxleben und ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 19:15

    LPI-EF: Erfurter Polizei zieht positive Bilanz zum Christopher-Street-Day

    Erfurt (ots) - Heute fand in Erfurt der Christopher-Street-Day mit etwa 2.500 Teilnehmern statt. Nach einer Auftaktkundgebung zog der Aufzug ab 14:00 Uhr vom Domplatz durch die gesamte Erfurter Innenstadt. Kurz vor 17:00 Uhr erreichte der CSD wieder den Domplatz, wo die Teilnehmer die Veranstaltung bis 19:00 Uhr in Form eines Bürgerfestes fortsetzten. Eine zweite ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 13:18

    LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

    Weißensee (ots) - Die Polizei Sömmerda führte am 06.09.25 am Vormittag auf der B 86 in Weißensee eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von anderthalb Stunden passierten 14 Fahrzeuge die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Der schnellste Fahrzeugführer war ein 41 Jahre alter Mann, welcher mit seinem Pkw Mitsubishi unterwegs war und die vorgeschriebenen 50 km/h um 36 km/h überschritt. Ihn erwarten 260,- Euro Bussgeld, Punkte in Flensburg und er muss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren