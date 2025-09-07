Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Naschkatzen

Erfurt (ots)

Am Morgen des 07.09.2025, gegen 07:00 Uhr, brachen zwei Personen im Bereich der Erfurter Innenstadt einen Kaugummiautomaten auf. Sie entfernten die Geld- und Wareneinsätze und waren gerade im Begriff diese in eine Tasche zu verstauen, als sie durch Streifenbeamte des ID Süd erblickt wurden. Die Beiden machten sich auf und flüchteten auf ihren Fahrrädern, wobei sie die süße Beute am Tatort zurückließen. Einer der Täter konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen amtsbekannten 41-jährigen Intensivtäter/Einbrecher. Da auch sein genutztes Fahrrad gestohlen war und er eine Kleinstmenge Methamphetamin bei sich hatte, wurde er vorläufig festgenommen. Der Automat wurde aufgrund der Tathandlung am Schließmechanismus beschädigt. Nach der Sicherung von Spuren an Tatort und Täter wurde dieser auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Er hat nun eine weitere Anzeige im Gepäck. (MF)

