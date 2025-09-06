Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle
Weißensee (ots)
Die Polizei Sömmerda führte am 06.09.25 am Vormittag auf der B 86 in Weißensee eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von anderthalb Stunden passierten 14 Fahrzeuge die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Der schnellste Fahrzeugführer war ein 41 Jahre alter Mann, welcher mit seinem Pkw Mitsubishi unterwegs war und die vorgeschriebenen 50 km/h um 36 km/h überschritt. Ihn erwarten 260,- Euro Bussgeld, Punkte in Flensburg und er muss mit einem Monat Fahrverbot rechnen. (FR)
