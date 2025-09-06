LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

Erfurt (ots) - Eine Begegnung der dritten Art hatten Beamte der Erfurter Polizei am Freitagnachmittag. In einem Erfurter Ortsteil wurde ein sehr helles, sehr hoch fliegendes unbekanntes Flugobjekt gemeldet, welches sich langsam um das Haus der Anruferin bewegte. Nach intensiver Prüfung durch die Beamten, stellte sich heraus, dass es sich um ein nur allzu alltägliches stellares Phänomen handelte: Die Sonne. (TH) ...

