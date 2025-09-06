Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 05.09.2025 gegen 13:00 Uhr kam es in der Kranichfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26jähriger E-Scooterfahrer befuhr dort verbotswidrig den Gehweg stadteinwärts. Ein 8jähriger Fußgänger, aus dem Muldenweg kommend, kollidierte mit dem Elektrokleinstfahrzeug und zog sich hierbei mehrere Gesichtsverletzungen zu. Auch der Elektrorollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Beide Personen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Herrn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (MF)

