LPI-EF: Lkw fährt gegen Supermarktgebäude

Erfurt (ots) - Am Donnerstagmorgen verursachte ein 60-jähriger Autofahrer auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Sömmerda und Erfurt-Nord einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Gegen 05:45 Uhr verlor der Mann nach ersten Erkenntnissen infolge von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Begrünung und kam schließlich mehrere Meter weiter auf einem ...

