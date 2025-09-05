Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Lkw fährt gegen Supermarktgebäude
Landkreis Sömmerda (ots)
Am Donnerstagvormittag kam es in Gebesee im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Gebäude eines Supermarkts. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Betrieb konnte dennoch normal weiterlaufen. Am Lkw wurden die Ladetüren beschädigt, diese mussten gesichert werden, bevor der Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte. (SE)
