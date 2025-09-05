PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw fährt gegen Supermarktgebäude

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in Gebesee im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Gebäude eines Supermarkts. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Betrieb konnte dennoch normal weiterlaufen. Am Lkw wurden die Ladetüren beschädigt, diese mussten gesichert werden, bevor der Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
