POL-HA: Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei besuchen Boeler Markt

Hagen (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr saß ein 47jähriger Mann in seinem geparkten Auto in Boelerheide. Die Fahrertür des in der Geschwister-Scholl-Straße stehenden PKW (BMW) war dabei ein wenig geöffnet. Von hinten näherte sich ein Radfahrer, der mit seinem E-Bike in Richtung Kapellenstraße unterwegs war. Der Radfahrer stieß im Vorbeifahren mit der Autotür zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. ...

mehr