Polizei Hagen

POL-HA: Erdbeerschnaps

Hagen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr saß ein 47jähriger Mann in seinem geparkten Auto in Boelerheide. Die Fahrertür des in der Geschwister-Scholl-Straße stehenden PKW (BMW) war dabei ein wenig geöffnet.

Von hinten näherte sich ein Radfahrer, der mit seinem E-Bike in Richtung Kapellenstraße unterwegs war. Der Radfahrer stieß im Vorbeifahren mit der Autotür zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich eine blutende Kopfplatzwunde zu.

Anstatt sich helfen zu lassen, stand der Radfahrer auf, setzte sich auf sein Fahrrad und wollte weiterfahren. Auf Nachfrage des Autofahrers gab der Mann nur an, jetzt nach Hause zu seiner Frau fahren zu wollen und nannte dabei eine Anschrift. Er fiel allerdings noch einige Male mit seinem Rad um, rappelte sich wieder auf und fuhr dann weg.

Die hinzugezogene Polizei konnte anhand der Beschreibung und den Angaben die der Radfahrer getätigt hatte, die Personalien und den Wohnort des Mannes ermitteln.

An der Wohnung des 28jährigen Radfahrers öffnete dessen Ehefrau die Tür und bestätigte, dass ihr Mann gerade verletzt nach Hause gekommen sei. Dieser lag bereits fest schlafend, aber immer noch leicht blutend im Bett. Das E-Bike stand in der Küche der Wohnung und wies passende Unfallspuren auf.

Der verletzte Radfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus überstellt. Hier wurden u.a. die Kopfverletzungen ambulant versorgt und zwei Blutproben entnommen. Es stellte sich heraus, dass der Radfahrer nach eigenen Angaben reichlich Bier und Erdbeerschnaps getrunken hatte und so einen Atemalkoholwert von rund 2,3 Promille erreichte. Dies dürfte auch die Ursache des Unfalls gewesen sein.

Der Radfahrer muss sich nun wegen der Verkehrsunfallflucht und einer Trunkenheitsfahrt verantworten. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell