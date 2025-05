Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Mehrere Diebstahlsdelikte

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Nacht vom 14./15.05.2025 gab es mehrere Diebstahlsdelikte in der Mauchachstraße und Hirschgasse in Löffingen-Unadingen. In drei Fällen drangen die Täter in unverschlossene Pkw ein. Aus einem der Pkw entwendeten sie ein Säckchen mit etwas Münzgeld. Bei einem zweiten unverschlossenen Pkw kam es zum Diebstahl eines Rucksacks mit bislang noch unbekanntem Inhalt. Aus dem dritten unverschlossenen Pkw wurden ein ausländischer Ausweis, sowie ein deutscher Führerschein entwendet. Außerdem entwendeten die Täter aus einer unverschlossenen Garage zwei E-Bikes.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Löffingen unter der Telefonnummer 07654/806060 oder bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell