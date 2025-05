Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim - Fahrzeugbrand an der Anschlussstelle der A5 nach technischem Defekt

Freiburg (ots)

Am 16.05.2025 geriet ein Pkw aufgrund eines technischen Defekts gegen 06:40 Uhr in Brand. Der von der Autobahn kommende Fahrer brachte sein Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Herbolzheim an der Einmündung zur Rheinhausenstraße zum Stehen.

Das brennende Auto wurde durch die Feuerwehr gelöscht und musste abgeschleppt werden. Zur Beschädigung weiterer Fahrzeuge oder des Fahrbahnbelags kam es durch das Feuer nicht. Die Straßenmeisterei reinigte schließlich die Fahrbahn am Brandort.

Personen wurden nicht verletzt.

Durch Staubildung kam es während des Feuerwehreinsatzes zeitweise zu geringfügiger Beeinträchtigung des Verkehrs.

sw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell