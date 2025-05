Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Krad-Fahrer kam es am Donnerstag, 15.05.2025 gegen 07.40 Uhr in der Gartenstraße. Zuvor befuhr eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem BMW die Gartenstraße in nordöstliche Richtung. Im Bereich einer Linkskurve kam sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 5000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Lottstetten vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

