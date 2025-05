Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Frau unter Drogen wehrt sich gegen Polizeieinsatz

Freiburg (ots)

Aufgrund eines Rechts vor Links Verstoßes und zu schnellem Fahrtempo in der Hauptstraße wurde am Donnerstag, 15.05.2025 gegen 09.00 Uhr eine 32 Jahre alte Frau in ihrem Mercedes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, woraufhin der 32-Jährigen ein Drogenschnelltest angeboten wurde. Dies lehnte sie ab, verließ anschließend mehrfach die Kontrollörtlichkeit zu Fuß und bat Passanten um Hilfe. Nach dem jeweiligen zurückführen der Person wurde am Ende eine Blutentnahme richterlich im Krankenhaus angeordnet. Nach der nichtvorhandenen Bereitschaft mit ins Krankenhaus zu kommen, musste sie mit polizeilichem Zwang in den Dienstwagen gesetzt werden, dagegen wehrte sich die Frau und beleidigte die Streifenbesatzung. Während des Transport stimmte sie dann doch noch einem Drogenschnelltest zu, welcher positiv auf THC und Morphine ausfiel. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde durchgeführt, eine Anzeige folgt.

