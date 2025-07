Polizei Hagen

POL-HA: Hagener nach Konflikten und häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung Donnerstagabend (24.07.2025) gegen 20.45 Uhr in Altenhagen aufgrund von gemeldeten Streitigkeiten am Einsatzort eintraf, hörten sie in einem Mehrfamilienhaus bereits eine lautstarke Auseinandersetzung. Es stellt sich heraus, dass zwei Frauen und ein Mann zusammen Alkohol konsumiert hatten. Es entwickelte sich ein Konflikt, sodass eine der Frauen die Wohnung verließ. Als ihr Freund der Hagenerin hinterherlief, habe der 30-Jährige ihr unvermittelt mehrmals mit der Faust gegen die Stirn und die Nase geschlagen.

Den Polizisten gegenüber zeigte sich der Mann derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Er schrie lautstark herum, sodass eine normale Gesprächsführung nicht möglich war. Auch der mehrfachen Aufforderung, sich zu beruhigen und den Beamten zu erzählen, was passiert ist, kam er nicht nach. Er fing immer wieder an, wild mit seinen Armen in der Luft herumzufuchteln, sodass diese durch die Einsatzkräfte heruntergedrückt werden mussten. Der 30-Jährige erhielt mehrfach Platzverweise, denen er nicht nachkam. Ein Atemalkoholtest konnte mit dem Mann nicht durchgeführt werden, da er aufgrund seines Alkoholisierungsgrades nicht in der Lage war, den Test durchzuführen. Zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen und Straftaten sowie zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Hagener in das Polizeigewahrsam gebracht. Der 30-Jährige erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (arn)

