POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Mittwochvormittag (11.06.2025), gegen 09.45 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses am Mittleren Lech. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

