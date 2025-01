Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Linksabbieger kollidiert mit Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.01.2025, gegen 20:30 Uhr, ist es in der Friedrichstraße in Säckingen zu einer Kollision zwischen einem Linksabbieger und dessen Gegenverkehr gekommen. Eine 19jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Friedrichstraße in Richtung Wehr und wollte an der Bergseekreuzung unerlaubt nach links Richtung Innenstadt abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 43jährigen Autofahrer und dessen Mitfahrerin, welche sich ordnungsgemäß im Gegenverkehr auf der Friedrichstraße befanden. Die beiden im Gegenverkehr befindlichen Personen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste gesperrt und umgeleitet werden. Rettungskräfte des DRK und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 16000 Euro geschätzt.

