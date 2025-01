Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zusammenstoß mit Fußgänger beim Linksabbiegen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 19:50 Uhr, ist es bei einem Abbiegeunfall in der Alfred-Nobel-Straße in Waldshut zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem querenden Fußgänger gekommen. Ein 50jähriger Pkw-Lenker befuhr die Alfred-Nobel-Straße in Waldshut und wollte seine Fahrt nach links in die Hermann-Staudinger-Straße fortsetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 59jährigen Fußgänger, welcher den Einmündungsbereich gerade überqueren wollte. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell