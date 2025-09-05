Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mehrere Briefkästen aufgebrochen
Erfurt (ots)
Am Donnerstagmorgen brach eine 28-jährige Frau in der Singerstraße in Erfurt mehrere Briefkästen eines Mehrfamilienhauses auf. Gegen 03:30 Uhr verschaffte sie sich Zugang zu den Kästen, entnahm die darin befindlichen Sendungen und flüchtete anschließend. An den Briefkästen entstand ein Sachschaden von etwa 70 Euro. Die Polizei wurde verständigt und konnte die Tatverdächtige wenig später ermitteln. Gegen die Frau wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Verletzung des Briefgeheimnisses ermittelt. (SE)
