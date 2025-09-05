Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeuge in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend brannten in der Magdeburger Allee in Erfurt zwei Fahrzeuge und es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 19:00 Uhr näherte sich ein Unbekannter einem VW und setzte diesen auf bislang ungeklärte Weise in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf einen daneben abgestellten BMW über. Rettungskräfte wurden alarmiert, die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Dennoch brannte der VW vollständig aus, der BMW wurde beschädigt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (SE)

