Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeuge in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend brannten in der Magdeburger Allee in Erfurt zwei Fahrzeuge und es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 19:00 Uhr näherte sich ein Unbekannter einem VW und setzte diesen auf bislang ungeklärte Weise in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf einen daneben abgestellten BMW über. Rettungskräfte wurden alarmiert, die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Dennoch brannte der VW vollständig aus, der BMW wurde beschädigt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 08:36

    LPI-EF: Versammlungslage führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Erfurt

    Erfurt (ots) - Morgen findet in der Erfurter Innenstadt der Christopher-Street-Day statt. Dazu werden auf dem Domplatz rund 3.000 Teilnehmer erwartet. Nach einer Auftaktkundgebung zieht der Aufzug ab 13:30 Uhr vom Domplatz über die Bonifaciusstraße, den Karl-Marx-Platz und die Neuwerkstraße durch die Innenstadt bis zum Juri-Gagarin-Ring, weiter über das ...

  • 04.09.2025 – 11:29

    LPI-EF: Zusammenstoß beim Ausparken

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Walschleben im Landkreis Sömmerda ein Verkehrsunfall beim Ausparken. Gegenüberliegend parkten ein 44-jähriger Ford-Fahrer und ein 75-jähriger Hyundai-Fahrer ihre Fahrzeuge. Beide beabsichtigten zur selben Zeit, ihre Parklücken zu verlassen. Als sie gleichzeitig rückwärts ausparkten, übersahen sie nach ersten Erkenntnissen das jeweils anderen ...

  • 04.09.2025 – 11:29

    LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Mittwochabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Gegen 21:00 Uhr war ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Audi zwischen Grüningen und Herrenschwende unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Reh flüchtete von der Unfallstelle. Am Fahrzeug ...

