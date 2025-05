Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schockanruf - Telefonbetrüger ergaunern 20000 Euro

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben

19.05.2025, 15.10 Uhr

Telefonbetrüger haben am Montagnachmittag eine Seniorin aus Fallersleben um ihr Erspartes gebracht.

Gegen 15.10 Uhr ging am Montag ein Anruf bei der Seniorin ein. Zunächst war eine weinende weibliche Stimme zu hören, die die Angerufene mit Mama ansprach und angab, dass etwas Schlimmes passiert sei. Noch bevor die ältere Dame nachfragen konnte, wurde das Gespräch von einer Frau weitergeführt, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Dese erklärte, dass die Tochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sie nur gegen eine Kaution wieder frei kommen würde. Die falsche Beamtin fragte, wieviel Bargeld die Seniorin aufbringen könne.

Als die ältere Dame angab, nur Schmuck und ein wenig Bargeld zu Hause zu haben, wurde sie aufgefordert, ihr angespartes Geld von der Bank zu holen. Gleichzeitig wurde sie instruiert, bei Nachfragen in der Bank anzugeben, dass sie das Geld für eine Küche benötige. Zudem wurde sie aufgefordert, das Telefonat nicht zu beenden.

Daraufhin begab sich die Seniorin zu ihrer Bank und holte das geforderte Geld ab.

Als sie wieder zu Hause war, nahm sie erneut das Gespräch auf. Zwischenzeitlich war ein falscher Richter am Telefon, der nun erklärte, dass eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts Wolfsburg bei ihr vorbei kommen würde, um die Kaution abzuholen.

Wenig später händigte die Seniorin das Geld und den Schmuck in einem Umschlag aus. Diese steckte den Umschlag in einen mitgeführten Stoffbeutel und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Erst am Abend konnte die Seniorin ihre Tochter erreichen, wodurch der betrug aufflog.

Die Abholerin war etwa 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Sie hatte hellbraunes Haar, das zu einem Zopf gebunden war, ein Nasenpiercing, ein mitteleuropäisches Aussehen und sprach akzentfrei deutsch.

Zeugen, die die beschriebene Person vielleicht im Bereich Herzogin-Clara-Straße, Karl-Heise-Straße, Dresdener Straße, Hinterm Hagen, Hofekamp gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell