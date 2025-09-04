PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß beim Ausparken

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Walschleben im Landkreis Sömmerda ein Verkehrsunfall beim Ausparken. Gegenüberliegend parkten ein 44-jähriger Ford-Fahrer und ein 75-jähriger Hyundai-Fahrer ihre Fahrzeuge. Beide beabsichtigten zur selben Zeit, ihre Parklücken zu verlassen. Als sie gleichzeitig rückwärts ausparkten, übersahen sie nach ersten Erkenntnissen das jeweils anderen Fahrzeug. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. An Ford und Hyundai entstand unfallbedingter Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

