Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda
Landkreis Sömmerda (ots)
Am Mittwochabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Gegen 21:00 Uhr war ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Audi zwischen Grüningen und Herrenschwende unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Reh flüchtete von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (SE)
