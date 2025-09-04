PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Gegen 21:00 Uhr war ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Audi zwischen Grüningen und Herrenschwende unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Reh flüchtete von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

