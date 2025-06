Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Kinder legen Steine aufs Gleis

Mannheim (ots)

Mittwochabend (25. Juni) haben zwei Kinder in Mannheim-Käfertal Steine auf die Gleise gelegt. Ein 13-Jähriger konnte vor Ort festgestellt werden, einem zweiten gelang es, wegzulaufen.

Gegen 18 Uhr erhielt die Bundespolizei in Mannheim den Hinweis über Kinder, die in Mannheim-Käfertal Steine auf die Gleise legten. Im Bereich Boveristraße/Straßenbahnhaltepunkt Jugendverkehrsschule bemerkten die Beamten zwei Kinder unter einer Brücke. Eines der beiden ergriff unmittelbar die Flucht. Ein 13-jähriger Tatverdächtiger verblieb an der Örtlichkeit und wurde von den Beamten zur Dienststelle verbracht. Unter der Brücke konnten zudem Spuren gesichert werden.

Die Beamten setzten die Erziehungsberechtigte in Kenntnis, welche den Jungen auf der Wache abholte.

Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gegenstände auf Gleise zu legen. Schon alleine das unbefugte Betreten der Gleise stellt ein lebensgefährliches Verhalten dar. Durch aufgelegte Gegenstände können Züge entgleisen, was schwere oder gar tödliche Folgen haben kann. Ein solches Verhalten kann nicht als "jugendlicher Leichtsinn" betrachtet werden. Kinder begreifen oft nicht die Tragweite ihres Handelns, doch genau hier sind neben der polizeilichen Präventionsarbeit die Eltern gefordert.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

