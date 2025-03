Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Dementer Rollstuhlfahrer aus Pflegeheim verschwunden - Wer hat Andreas D. (59) gesehen?

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht mit den Fotos nach einem 59 Jahre alten Mann, der am Montag, 03.03.2025, aus einem Pflegeheim in der Bodestraße in Hannover-Nordstadt verschwunden ist. Andreas D. ist stark dement und orientierungslos. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover hatte eine Mitarbeiterin des Pflegeheims in der Bodestraße den stark dementen Mann gegen 17:50 Uhr als vermisst gemeldet. Dieser soll das Pflegeheim gegen 17:00 Uhr mit seinem Rollstuhl verlassen haben. Der Vermisste ist schlank und hat einen Vollbart. Der Mann hat lange Haare, die er vermutlich zu einem Zopf gebunden trägt. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er dunkel gekleidet - er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe. Andreas D. fährt gerne Bahn.

Eine umfangreiche Fahndung der Polizei im Nahbereich, unter anderem mit einem sogenannten Mantrailer (Personenspürhund), verlief negativ. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und der leichten Bekleidung des Vermissten geht die Polizei von einer akuten Gefahr für Leib und Leben aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Andreas D. geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2720 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

