Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbrecher stehlen E-Bike
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Martin-Niemöller-Straße in Erfurt ein. Aus einem Abstellraum im Untergeschoss entwendeten sie ein E-Bike der Marke Hillmiles im Wert von rund 930 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Mittwochabend bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)
