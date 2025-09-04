LPI-EF: Einbrecher stehlen E-Bike

Erfurt (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin. Gegen 15:40 Uhr war eine 33-jährige Radfahrerin in der Neuwerkstraße unterwegs gewesen, als ihr eine Straßenbahn entgegenkam. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Frau zu nah an das Fahrzeug und blieb mit ihrem Fahrradlenker an der Straßenbahn hängen. Sie stürzte zu Boden und zog sich schwere ...

