Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 63-Jährige wird opfer von Betrügern

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurde eine 63-jährige Frau aus Erfurt Opfer von Betrügern. Mitte August hatte sie ein Schreiben von einem angeblichen Rechtsanwalt erhalten. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass sie angeblich hohe Lottoschulden in verschiedenen Ländern habe. Zugleich bot man ihr eine monatliche Ratenzahlung an, die sie jedoch nicht leisten konnte. Daraufhin schlug der vermeintliche Anwalt vor, dass sogenannte Sponsoren die Schulden übernehmen würden. Die Frau sollte dafür Geldbeträge, die auf ihrem Konto eingingen, an ausländische Konten weiterleiten. Dies tat sie auch und transferierte mehr als 22.000 Euro ins Ausland. Ihre Bank bemerkte die verdächtigen Transaktionen und informierte die Kundin. Diese erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. (SE)

