Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Werkzeuge und Kennzeichen gestohlen
Erfurt (ots)
Auf einen Transporter hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen die Täter in der Kühnhäuser Straße den abgestellten Mercedes-Benz Sprinter auf und entwendeten daraus Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.600 Euro. Anschließend rissen sie beide Kennzeichentafeln mit Gewalt vom Fahrzeug ab. Die Polizei sicherte an dem Fahrzeug Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell