Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge und Kennzeichen gestohlen

Erfurt (ots)

Auf einen Transporter hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen die Täter in der Kühnhäuser Straße den abgestellten Mercedes-Benz Sprinter auf und entwendeten daraus Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.600 Euro. Anschließend rissen sie beide Kennzeichentafeln mit Gewalt vom Fahrzeug ab. Die Polizei sicherte an dem Fahrzeug Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

