PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 21-Jähriger Opfer von Sextortion

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Sömmerda ist Montagnachmittag Opfer einer Erpressung geworden. Über einen Social-Media-Kanal kontaktierte ihn eine bislang unbekannte Frau und forderte ihn nach kurzer Kommunikation auf, intime Bilder zu übersenden. Der 21-Jährige übersandte daraufhin freizügige Aufnahmen von sich. Anschließend drohte die Unbekannte damit, die Bilder zu veröffentlichen. Um dies zu verhindern, überwies der Mann mehr als 1.500 Euro und erstattete anschließend Anzeige wegen Erpressung. Bei dieser Betrugsmasche, auch als "Sextortion" bekannt, nutzen Täter intime Aufnahmen, um ihre Opfer zu erpressen. Die Polizei rät: Versenden Sie niemals intime Aufnahmen an unbekannte Personen. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:35

    LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall bei Schilfa gesucht

    Landkreis Sömmerda (ots) - Die Sömmerdaer Polizei sucht Zeugen zu einem schweren Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich bereits am 29.08.2025 (Freitag) auf der Bundesstraße 4 Höhe des Abzweigs Schilfa. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 74-jähriger VW-Fahrer gegen 11:55 Uhr in Richtung Greußen, gefolgt von einem 70-jährigen VW-Fahrer. Im Gegenverkehr fuhren ein 75-jähriger Skoda-Fahrer sowie ein 30-jähriger ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:35

    LPI-EF: Diebstahl von Ladehilfsmitteln in Kleinmölsen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte trieben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Kleinmölsen ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück, indem sie einen Zaun überstiegen. Von der Ladefläche eines dort abgestellten Lkw entwendeten sie zwei Spanngurte sowie zwei drei Meter lange Aluminiumauffahrrampen im Wert von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren