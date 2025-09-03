Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 21-Jähriger Opfer von Sextortion

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Sömmerda ist Montagnachmittag Opfer einer Erpressung geworden. Über einen Social-Media-Kanal kontaktierte ihn eine bislang unbekannte Frau und forderte ihn nach kurzer Kommunikation auf, intime Bilder zu übersenden. Der 21-Jährige übersandte daraufhin freizügige Aufnahmen von sich. Anschließend drohte die Unbekannte damit, die Bilder zu veröffentlichen. Um dies zu verhindern, überwies der Mann mehr als 1.500 Euro und erstattete anschließend Anzeige wegen Erpressung. Bei dieser Betrugsmasche, auch als "Sextortion" bekannt, nutzen Täter intime Aufnahmen, um ihre Opfer zu erpressen. Die Polizei rät: Versenden Sie niemals intime Aufnahmen an unbekannte Personen. (SE)

