Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Ladehilfsmitteln in Kleinmölsen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte trieben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Kleinmölsen ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück, indem sie einen Zaun überstiegen. Von der Ladefläche eines dort abgestellten Lkw entwendeten sie zwei Spanngurte sowie zwei drei Meter lange Aluminiumauffahrrampen im Wert von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 02.09.2025 – 17:11

    LPI-EF: Vermisste 15-Jährige aus Erfurt wieder da

    Erfurt (ots) - Die seit Montagnachmittag vermisste 15-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Presse und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 5743-21003 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:16

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

    Erfurt (ots) - Am Montag kam es gegen 12:35 Uhr in Erfurt am Urbicher Kreuz zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Mercedes Vito befuhr die Straße Am Urbicher Kreuz in Richtung Am Herrenberg. An einem dortigen Fußgängerüberweg überquerten zwei Personen die Straße. Als sie sich bereits mittig auf dem Überweg befanden, fuhr der Autofahrer grob verkehrswidrig und mit hoher ...

    mehr
