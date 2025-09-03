Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Ladehilfsmitteln in Kleinmölsen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte trieben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Kleinmölsen ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück, indem sie einen Zaun überstiegen. Von der Ladefläche eines dort abgestellten Lkw entwendeten sie zwei Spanngurte sowie zwei drei Meter lange Aluminiumauffahrrampen im Wert von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

