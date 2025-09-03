PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Coffee with a Cop - Auf einen Kaffee mit der Polizei Sömmerda

LPI-EF: Coffee with a Cop - Auf einen Kaffee mit der Polizei Sömmerda
  • Bild-Infos
  • Download

Sömmerda (ots)

Hinter der Polizeiinspektion Sömmerda stehen viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Menschen wie du und ich, die - genau wie die Bürgerinnen und Bürger der Region - ein Teil unserer Gesellschaft sind. Im Alltag bei Verkehrsunfällen, Anzeigenaufnahmen, Einsätzen und vielen anderen Situationen bleibt oft keine Zeit für ein persönliches Gespräch.

Am 04.09.2025 wollen wir das ändern: Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr laden wir Sie herzlich auf den Marktplatz in Sömmerda ein. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können Sie ungezwungen mit uns ins Gespräch kommen. Wir beantworten Ihre Fragen, hören zu, nehmen Anregungen und Kritik ernst.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Menschen hinter der Uniform kennenzulernen und mehr über unsere Arbeit zu erfahren. Ein respektvoller und offener Dialog ist die Grundlage für ein gutes Miteinander, gerade in der heutigen Zeit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele interessante Gespräche!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 17:11

    LPI-EF: Vermisste 15-Jährige aus Erfurt wieder da

    Erfurt (ots) - Die seit Montagnachmittag vermisste 15-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Presse und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 5743-21003 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:16

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

    Erfurt (ots) - Am Montag kam es gegen 12:35 Uhr in Erfurt am Urbicher Kreuz zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Mercedes Vito befuhr die Straße Am Urbicher Kreuz in Richtung Am Herrenberg. An einem dortigen Fußgängerüberweg überquerten zwei Personen die Straße. Als sie sich bereits mittig auf dem Überweg befanden, fuhr der Autofahrer grob verkehrswidrig und mit hoher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren