Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Coffee with a Cop - Auf einen Kaffee mit der Polizei Sömmerda

Sömmerda (ots)

Hinter der Polizeiinspektion Sömmerda stehen viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Menschen wie du und ich, die - genau wie die Bürgerinnen und Bürger der Region - ein Teil unserer Gesellschaft sind. Im Alltag bei Verkehrsunfällen, Anzeigenaufnahmen, Einsätzen und vielen anderen Situationen bleibt oft keine Zeit für ein persönliches Gespräch.

Am 04.09.2025 wollen wir das ändern: Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr laden wir Sie herzlich auf den Marktplatz in Sömmerda ein. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können Sie ungezwungen mit uns ins Gespräch kommen. Wir beantworten Ihre Fragen, hören zu, nehmen Anregungen und Kritik ernst.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Menschen hinter der Uniform kennenzulernen und mehr über unsere Arbeit zu erfahren. Ein respektvoller und offener Dialog ist die Grundlage für ein gutes Miteinander, gerade in der heutigen Zeit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele interessante Gespräche!

