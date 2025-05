Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250511 - 2 Brand in einer Tiefgarage

Bergheim (ots)

In einer Tiefgarage des Wohnparks Zieverich kam es am Sonntagmorgen gegen 00:55 Uhr zu einem Pkw-Brand. Es handelt sich um eine Tiefgarage, welche von verschiedenen Treppenhäusern aus zu erreichen ist. Augenscheinlich verfügen mehrere Hausnummern der Otto-Hahn-Str. über eine Zugangsmöglichkeit. In der Tiefgarage brannten zwei Pkw voll, zwei weitere Pkw waren leicht betroffen. Die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Außerdem nahmen verschiedene Kabel und Deckenleuchten durch den Brand Schaden. Es entstand Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die im Nahbereich befindlichen Wohnungen wurden durch die Feuerwehr überprüft und als unbedenklich eingestuft. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. (gr)

