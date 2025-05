Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250509-3: Nach Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommen

Kerpen (ots)

Tatverdächtiger war unkooperativ und kam Platzverweis nicht nach

Nach einem Ladendiebstahl und einem Hausfriedensbruch haben Polizisten am Donnerstagmorgen (8. Mai) in Kerpen einen Mann (54) ins Polizeigewahrsam gebracht. Der 54-Jährige hatte einen Platzverweis der Beamten nicht befolgt, wollte den Einsatzort nicht verlassen und verhielt sich unkooperativ. Er muss sich jetzt in einem Verfahren wegen der genannten Delikte verantworten.

Gegen 9.15 Uhr alarmierte der Mitarbeiter eines an der Sindorfer Straße gelegenen Supermarktes die Polizei. Er schilderte, dass sich in den Geschäftsräumen ein Mann aufhalte, der bereits wegen mehrerer Vorfälle ein Hausverbot erhalten habe. Zudem habe man in seiner Tasche Ware gefunden, die nicht bezahlt worden sei.

Der Zeuge erklärte den hinzugerufenen Polizisten, dass der Mann auf seine Ansprache nur aggressiv reagiert und dann anwesende Kunden beschimpft habe. Auch gegenüber den Beamten zeigte er keine Einsicht. Den von den Uniformierten ausgesprochenen Platzverweis kam der 54-Jährige nicht nach. Daher nahmen die Polizisten den Störer in Gewahrsam und führten ihn ab. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille.

Die Beamten informierten den zuständigen Richter und entließen den Tatverdächtigen bereits am Nachmittag. Die Ermittlungen dauern an. (he)

