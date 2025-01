LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ilmenau (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 02.55 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Physiotherapiepraxis in der Straße "Homburger Platz" ein. Augenscheinlich wurden der oder die Täter durch einen Alarm in ihrer Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beutegut vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

mehr