Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250510 - 1 Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 163 zwischen Türnich und Horrem

Kerpen (ots)

Am Sa., 10.05.2025, gegen 11:00 Uhr, kam ein 63-jähriger Fahrradfahrer auf einem Waldweg aus Fahrtrichtung Marienfeld zum Radweg der L 163. Dort bog er nach links in den Geh-/Radweg Fahrtrichtung Kerpen-Türnich ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer, welcher diesen Fahrradweg in Fahrtrichtung Horrem befuhr, den Geh-/Radweg an dieser Stelle. Es kam zum Zusammenstoß. Der 61-jährige Unfallgegner erlitt erhebliche Verletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik verbracht. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme aufgrund der Hubschrauberlandung und hohem Feuerwehraufgebot komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. (gr)

