Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Weyprechtsbrunnen mit Farbe beschmiert

Michelstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben den Weyprechtsbrunnen in der Bahnhofstraße mit Farbe beschmiert. Am Dienstag (22.04.) bemerkten Zeugen die Farbschmierereien in Form des Schriftzugs "DSG".

Die Polizei in Erbach (Kommissariat 41) ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/9530 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell