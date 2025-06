Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person nach Überholvorgang

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Northeim, B241, zwischen Sollingtor Kreisel und Höckelheim, Samstag, 21.06.2025, gegen 15:40 Uhr

NORTHEIM (shei)

Ein 33-jähriger Katlenburger befuhr mit seinem Pkw Seat die B241 vom Northeimer Sollingtor Kreisel in Richtung Höckelheim und setzte zum Überholen von zwei vor ihm fahrenden Pkw an. Ein 57-jähriger VW-Fahrer aus Baden-Württemberg befand sich zu diesem Zeitpunkt als erstes Fahrzeug in der Schlange und wollte nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen. Der 57-jährige übersah hierbei den bereits im Überholvorgang befindlichen 33-jährigen Katlenburger. Dieser versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern und nach rechts auszuweichen. Es kam dennoch zu einem Zusammenstoß, wobei der 33-jährige leichte Verletzungen erlitt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. An den beiden beteiligten Pkw, sowie an mehreren Fahrrädern auf einem Fahrradträger, entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 22000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell