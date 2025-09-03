Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall bei Schilfa gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Sömmerdaer Polizei sucht Zeugen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Dieser ereignete sich bereits am 29.08.2025 (Freitag) auf der Bundesstraße 4 Höhe des Abzweigs Schilfa. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 74-jähriger VW-Fahrer gegen 11:55 Uhr in Richtung Greußen, gefolgt von einem 70-jährigen VW-Fahrer. Im Gegenverkehr fuhren ein 75-jähriger Skoda-Fahrer sowie ein 30-jähriger Chrysler-Fahrer. Am Abzweig Schilfa musste der 74-Jährige anhalten. Der 70-jährige VW-Fahrer überholte ihn möglicherweise und stieß dabei gegen das Heck des stehenden Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf ein angrenzendes Feld geschleudert, während sich der VW des 70-Jährigen drehte und im Gegenverkehr mit dem Skoda und anschließend auch mit dem Chrysler zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden alle Beteiligten zum Teil schwer verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den LKW-Fahrer, der die Unfallstelle abgesichert hat. Hinweise nimmt die PI Sömmerda (0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0225480 entgegen. (DS)

