Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 6:40 Uhr), brach ein Feuer im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses am Erfurter Ring aus. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 28.08.2025 – 14:13

    POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Auto

    Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 9:40 Uhr), befuhr ein 41-jähriger Autofahrer den Lagerplatzweg, als er mit zwei 14-jährigen E-Scooterfahrern kollidierte. Der 41-Jährige fuhr in Richtung Rohrlachstraße, parallel befuhren die 14-Jährigen auf einem E-Scooter den Radweg nicht zulässig in Fahrtrichtung links. Als diese den Lagerplatzweg überquerten, bemerkte dies der 41-Jährige zu spät und sie ...

  • 28.08.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bruchwiesenstraße - Zeugen gesucht

    Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 15:15 Uhr), befuhr ein Linienbus die Bruchwiesenstraße in Richtung der Maudacher Straße auf dem rechten Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Autofahrer von dem linken Fahrstreifen nach rechts in die Nibelungenallee abbog. Der Linienbus führte eine Notbremsung durch, dabei verletzte sich ein 32-jähriger ...

  • 28.08.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Fußgänger läuft einfach auf die Straße

    Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 8:35 Uhr), lief in der Buchenstraße ein 57-Jähriger, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, auf die Straße und wurde von einem vorbeifahren Auto erfasst. Der Mann stürzte daraufhin auf die Straße und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

