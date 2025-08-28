POL-PPRP: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 8:35 Uhr), lief in der Buchenstraße ein 57-Jähriger, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, auf die Straße und wurde von einem vorbeifahren Auto erfasst. Der Mann stürzte daraufhin auf die Straße und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

