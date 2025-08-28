POL-PPRP: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 6:40 Uhr), brach ein Feuer im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses am Erfurter Ring aus. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
