POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bruchwiesenstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 15:15 Uhr), befuhr ein Linienbus die Bruchwiesenstraße in Richtung der Maudacher Straße auf dem rechten Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Autofahrer von dem linken Fahrstreifen nach rechts in die Nibelungenallee abbog. Der Linienbus führte eine Notbremsung durch, dabei verletzte sich ein 32-jähriger Fahrgast. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

