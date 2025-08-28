PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bruchwiesenstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 15:15 Uhr), befuhr ein Linienbus die Bruchwiesenstraße in Richtung der Maudacher Straße auf dem rechten Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Autofahrer von dem linken Fahrstreifen nach rechts in die Nibelungenallee abbog. Der Linienbus führte eine Notbremsung durch, dabei verletzte sich ein 32-jähriger Fahrgast. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 28.08.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Fußgänger läuft einfach auf die Straße

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 8:35 Uhr), lief in der Buchenstraße ein 57-Jähriger, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, auf die Straße und wurde von einem vorbeifahren Auto erfasst. Der Mann stürzte daraufhin auf die Straße und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

  • 28.08.2025 – 14:11

    POL-PPRP: Randalierer am Hauptbahnhof

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (27.08.2025), gegen 7:30 Uhr, schrie ein 41-Jähriger auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs lautstark und verhielt sich auffällig. Den eingesetzten Polizeikräften gelang es unter Vorhalt der Dienstwaffe und des Tasers den Mann auf dem Boden zu fixieren. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Eine weitere Durchsuchung ergab ...

  • 28.08.2025 – 14:10

    POL-PPRP: Brand auf einem Campingplatz

    Otterstadt (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.08.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6105496 Nachdem es am Mittwochnachmittag (27.08.2025) zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt gekommen war, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung konnten nicht erlangt werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt ...

