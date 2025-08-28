Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer am Hauptbahnhof

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (27.08.2025), gegen 7:30 Uhr, schrie ein 41-Jähriger auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs lautstark und verhielt sich auffällig. Den eingesetzten Polizeikräften gelang es unter Vorhalt der Dienstwaffe und des Tasers den Mann auf dem Boden zu fixieren. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Eine weitere Durchsuchung ergab keine Hinweise auf ein Messer, wovon Zeugen zuvor berichteten. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

