Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahndungserfolg nach Zeugenhinweis - Festnahme von drei Personen nach Diebstahl aus einem Transporter in der Middelsfährstraße

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten drei männliche Personen nach einem Zeugenhinweis festgenommen werden. +++ Was ist passiert? +++ Dienstagnacht meldete sich gegen 23.42 Uhr eine Wilhelmshavenerin telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass sie soeben beobachtet habe, wie Werkzeug aus einem geparkten Transporter in der Middelsfährstraße in Wilhelmshaven entwendet worden sei. Sie habe drei männliche Personen mit Taschenlampen gesehen, die Werkzeug aus dem Transporter in ihren Pkw geladen hätten und anschließend in Richtung Papingastraße geflüchtet seien. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen Beamte des Wilhelmshavener Einsatz- und Streifendienstes auf einem Parkplatz in der Papingastraße auf einen dort parkenden dunklen Minivan der Marke Opel Typ Zafira mit ausländischem Kennzeichen, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Im Fahrzeug saßen zu dem Zeitpunkt zwei männliche Personen. Außerhalb des Pkw befand sich eine weitere Person sowie diverses Elektrowerkzeug, das auf dem Boden neben dem Fahrzeug lag. Die Beamten nahmen die drei mutmaßlichen Tatverdächtigen fest und stellten das Fahrzeug sowie das Werkzeug sicher. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte mangels Haftgründen keinen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, so dass die Männer im Alter von 21 bis 30 Jahren nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen Mittwochabend wieder entlassen wurden. +++ Andauernde Ermittlungen und Zeugenaufruf +++ Ob Tatzusammenhänge zu den zurückliegenden Diebstahlsdelikten, bei denen Transporter/Werkstattfahrzeuge im Wilhelmshavener Stadtgebiet betroffen waren, vorliegen, ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen. Hierzu siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5901272 . Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen bittet die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt, weiteren Taten oder Auffälligkeiten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. +++ Polizei lobt vorbildliches Vorgehen der Zeugin, die den entscheidenden Hinweis gab +++ "Die Zeugin hat vorbildlich reagiert, sofort die Polizei alarmiert und die entscheidenden Hinweise mitgeteilt", lobt Janina Schäfer, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Grundsätzlicher Appell: "Scheuen Sie sich nie, die 110 zu wählen und teilen Sie der Polizei alle Auffälligkeiten mit!" "Je eher die Polizei alarmiert wird, desto eher können Maßnahmen getroffen und im Idealfall Personen oder ein Fahrzeug festgestellt, kontrolliert und Verdächtige identifiziert sowie ggf. festgenommen werden!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell