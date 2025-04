Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vandalen beschädigen Bagger massiv - 5000 Euro Schaden - Wer hat etwas gesehen?

Quedlinburg (ots)

Am Montagmorgen, den 7. April 2025 wurde die Bundespolizei in Halber-stadt um 08:00 Uhr durch einen Techniker der Deutschen Bahn über einen beschädigten Bagger informiert. Dieser stand seit Freitag, den 4. April 2025, 10:00 Uhr an der Bahnstrecke Thale - Quedlinburg, am Bahnübergang in der Ortslage Quedlinburg, in Richtung Quarmbecker Siedlung. In diesem Bereich finden derzeit Gleisbauarbeiten statt. Eine Streife begab sich umgehend zum Ereignisort und nahm den Sachverhalt auf: Bisher unbekannte Täter haben hier mittels zwei Steinen die Front- und Heckscheibe der Fahrerkabine eingeworfen, einen Außenspiegel beschädigt, Elektrokabel im Motorraum herausgerissen, Kraftstoffleitungen zerschnitten und Kies in den Tank gefüllt. Die Schadenshöhe wird auf circa 5000 Euro beziffert. Die Bundespolizei hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen Freitag, den 4. April, 10:00 Uhr und Montag, den 7. April, 08:00 Uhr Personen und/oder Fahrzeuge an oder in der Nähe des beschriebenen Bahnüberganges gesehen, welche womöglich mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

