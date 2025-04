Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Taschendieb entlarvt und gestellt

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 6. April 2025 informierte um 03:13 Uhr ein Zugbegleiter über einen Diebstahl in einem Intercityexpress, welcher sich auf der Fahrt von Berlin in Richtung Freiburg im Breisgau befand. Laut der Geschädigten schlief sie während der Zugfahrt ein und stellte beim Aufwachen, beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof Halle (Saale), das Fehlen ihres Rucksackes fest. Darin befanden sich ein Notebook, Debitkarten, ihr Personalausweis sowie Reisepass und andere persönliche Gegenstände. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte einen möglichen Tatverdächtigen durch die Videoüberwachung ermitteln, welcher den Hauptbahnhof nach Ankunft des Zuges in unbekannte Richtung vorerst verließ. Der bisher Unbekannte stieg mit zwei Rucksäcken aus. Zudem stimmte das Aussehen eines Gepäckstückes mit der Beschreibung des Rucksacks der 21-jährigen Geschädigten überein. Beamte konnten jenen 22-Jährigen feststellen und entsprechend kontrollieren. Hierbei stellten sie das Notebook der Geschädigten fest. Er machte den Beamten gegenüber unglaubwürdigen Angaben und konnte das elektronische Gerät nicht entsperren. Demnach erfolgte zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung die Mitnahme zum nahegelegenen Bundespolizeirevier. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen gab der aus Syrien stammende Mann an, die Dokumente in verschiedenen Mülleimern im Bereich des Bahnhofsumfeldes und Stadtgebiet entsorgt zu haben. Diese konnten glücklicherweise aufgefunden werden. Zudem führte er ein Smartphone mit sich. Er schilderte, dass er dieses gefunden habe. Aufgrund der Gesamtumstände bestand für die Einsatzkräfte erneut der Verdacht einer weiteren Diebstahlshandlung im Raum. Demnach wurde das Mobiltelefon sichergestellt, zum Glück. Ein weiterer Geschädigter einer Diebstahlshandlung, welcher selbigen Intercityexpress nutzte, meldete sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe. Im fehlte unter anderem ein Smartphone, wobei es sich um selbiges Modell handelte, welches bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden wurde. Der junge Mann erhält entsprechend Strafanzeigen wegen Diebstahls und die geschädigten Personen ihren Besitz zurück. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes und des Starts der Osterferien erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Geben Sie Taschendieben keine Chance! In diesem Fall ging es glücklicherweise gut aus.

