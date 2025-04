Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Tasche mit 2470 Euro Bargeld im Intercityexpress vergessen: Achten Sie auf Ihr Reisegepäck!

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 5. April 2025 meldete sich eine 38-Jährige bei der Bundespolizeiinspektion Hannover und gab an, ihren Rucksack in einem zuvor genutzten Intercityexpress vergessen zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen sich dem Sachverhalt beherzt an und kontaktierten den Zugchef. Das Gepäckstück konnte aufgefunden und einer parallel informierten Streife der Bundespolizeiinspektion Magdeburg beim Halt der Bahn am Hauptbahnhof Magdeburg um 20:25 Uhr übergeben werden. Glück im Unglück: 2470 Euro Bargeld, Reisepässe, Ausweisdokumente, Führerschein sowie Geld- und Versicherungskarten waren vollständig vorhanden und konnten der zutiefst glücklichen Afghanin am Folgetag ausgehändigt werden. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes und des Starts der Osterferien erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Geben Sie Taschendieben keine Chance! In diesem Fall ging es glücklicherweise gut aus.

