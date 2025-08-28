Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Falschgeld bezahlt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mutterstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ein 25-Jährige wollte am Sonntagabend (24.08.2025) an einem Essenstand auf einer Kirmes in Mutterstadt mit einem gefälschten 100 Euro - Schein Lebensmittel bezahlen. Der 25-Jährige führte darüber hinaus noch Falschgeld im Gesamtwert von 3.600 Euro mit sich. Im Anschluss durchsuchten Polizeikräfte mit dem Einverständnis des Beschuldigten seine Wohnung wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld. In der betroffenen Wohnung wurde weiteres Falschgeld von über 25.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Montag (25.08.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Verbrechens der Geldfälschung. Der 25-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

