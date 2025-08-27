POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

Ludwigshafen (ots) - Am Montag zeigte ein 79-Jähriger einen Anlagebetrug an, nachdem er zuvor ein Internetangebot zur Kapitalsteigerung erhalten hatte. In der Folge zahlte er insgesamt circa 30.000 Euro ein. Da eine Auszahlung angeblicher Gewinne nicht erfolgte, wurde er misstrauisch und begab sich zur Bank. Diese wies ihn auf einen möglichen Betrug hin. Bitte beachten Sie: - Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig ...

