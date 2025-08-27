PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (26.08.2025, gegen 21:40 Uhr), kollidierten an der Kreuzung Kaiserwörthdamm / Rheingönheimer Straße ein ziviles Polizeiauto und eine 76-jährige Autofahrerin, als das Dienstfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht die Kreuzung überquerte und in die linke Autoseite hineinfuhr. Dabei wurde die 76-Jährige leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

