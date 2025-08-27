Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schweigeminute für unseren in Völklingen getöteten Kollegen

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

In Gedenken an Polizeioberkommissar Simon B., der am vergangenen Donnerstag in Völklingen im Dienst getötet wurde, beteiligte sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch (27. August 2025) um 9 Uhr an der bundesweiten Schweigeminute. Bedienstete aller Polizeidienststellen der Vorder- und Südpfalz hielten um 9 Uhr inne und gedachten an Simon B.

Mit der Schweigeminute möchte das Polizeipräsidium Rheinpfalz ein Zeichen des Zuspruchs und der Anteilnahme an die Angehörigen des getöteten Kollegen senden und gleichzeitig ein unmissverständliches Signal an die Öffentlichkeit richten: Wir stehen als Polizeifamilie zusammen und werden Gewalt gegen die Polizei nicht tolerieren!

