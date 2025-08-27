PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achtung Betrug - Anlagebetrug

Ludwigshafen (ots)

Am Montag zeigte ein 79-Jähriger einen Anlagebetrug an, nachdem er zuvor ein Internetangebot zur Kapitalsteigerung erhalten hatte. In der Folge zahlte er insgesamt circa 30.000 Euro ein. Da eine Auszahlung angeblicher Gewinne nicht erfolgte, wurde er misstrauisch und begab sich zur Bank. Diese wies ihn auf einen möglichen Betrug hin.

   Bitte beachten Sie:
   - Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz, sollten immer 
     misstrauisch machen.
   - Seriöse Anbieter gehen nicht direkt auf Kunden zu, um sie zum 
     Online-Trading zu bringen.
   - Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie 
     sich anmelden oder Geld überweisen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls 
     bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist.
   - Geben Sie keine sensiblen Daten preis - wie Zugangsdaten zum 
     Online-Banking oder zum Depot.

Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei! Weitere Informationen erhalten sie unter https://www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:41

    POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 0 Uhr), kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer in der Saarlandstraße, welcher in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten sie Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Deshalb wurde der 27-Jährige zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:40

    POL-PPRP: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (26.08.2025, gegen 17:45 Uhr), stürzte ein 57-jähriger Radfahrer in der Saarlandstraße, als er die grüne Ampel überquerte und eine 77-jährige Autofahrerin seinen Vorrang missachtete. Die 77-Jährige befuhr die Saarlandstraße und bog an der Kreuzung von-Weber-Straße nach rechts ab. Dabei missachtete sie den Vorrang des querenden 57-Jährigen, so dass dieser abrupt abbremste und ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:39

    POL-PPRP: Diebstahl von Werkzeugen aus Transporter - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag (25.08.2025, gegen 21 Uhr) und Dienstag (26.08.2025, gegen 10 Uhr), wurde aus einem in der Von-Kieffer-Straße (nähe Am Sandloch) geparkten Transporter (Ford Transit) mehrere Werkzeug entwendet. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren