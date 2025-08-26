Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Bad Meinberg. Zwei Einbrüche in Gaststätten.

Lippe (ots)

Einbrecher nutzten in der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25.08.2025) in zwei Fällen auf Kipp stehende Fenster, um in Gaststätten einzubrechen. In der Straße Allee machten die unbekannten Täter jedoch keine Beute. In der Parkstraße, wo die Tat auf Montag (25.08.2025) gegen kurz nach Mitternacht eingegrenzt werden kann, wurden nach ersten Erkenntnissen Getränkeflaschen und Kleidung aus den Räumlichkeiten der Gaststätte entwendet. Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

