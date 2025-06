Feuerwehr München

FW-M: Brand in Dentallabor (Harlaching)

München

Samstag, 28. Juni 2025, 11.36 Uhr

Seybothstraße

Bei einem Brand in einem Dentallabor ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 150.000 Euro entstanden. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

Eine Umzugsfirma, die ebenfalls in dem Mehrparteienhaus tätig war, bemerkte den Brandgeruch und alarmierte die Feuerwehr über den Notruf 112. Die Mitarbeiter erwarteten die Einsatzkräfte und zeigten ihnen den Bereich. Sofort wurde ein Löschangriff aufgebaut. An der Zugangstür zum Labor im Erdgeschoss setzten die Feuerwehrleute einen Rauchschutzvorhang, um das restliche Haus rauchfrei zu halten. Anschließend gingen sie zur Brandbekämpfung unter Atemschutz in das Gebäude.

Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Allerdings musste zur Kontrolle des Bereiches eine Akustikdecke von den Einsatzkräften geöffnet werden. Nur so konnte eine unbemerkte Brandausbreitung ausgeschlossen werden. Auf dem Balkon befanden sich mehrere Gasflaschen, welche von den Einsatzkräften ebenfalls gesichert wurden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Während der Löscharbeiten kam eine unbeteiligte Passantin zu den Einsatzkräften, da sie über Atembeschwerden klagte. Sie wurden von der Besatzung des Rettungswagens in Obhut genommen und untersucht. Nach einer ersten Versorgung stellte sich eine deutliche Besserung ein und die Frau musste nicht transportiert werden.

