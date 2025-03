Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gas- und Wasserleitung bei Erdarbeiten beschädigt

Ebersdorf (ots)

Freitagnachmittag kam es bei Erdarbeiten im Rahmen der Verlegung von Glasfaserkabeln zu einer Havarie an den Gas- und Wasserleitungen in der Lobensteiner Straße in Ebersdorf. Durch eine sog. "Erdrakete" wurde im Bodenverdrängungsverfahren eine Gasleitung und eine Wasserleitung getroffen und beschädigt. Hierdurch gelang Gas in die Wasserleitung und somit in die Haushalte der umliegenden Gebäude. In der weiteren Folge wurde durch das Landratsamt, Bürgermeister und die hinzu gerufene Feuerwehr die betroffenen Haushalte evakuiert und bei Bedarf in Notunterkünften untergebracht. Die Reparaturarbeiten an den Leitugnen dauerten bis in die späten Abendstunden an. Letztendlich konnten die betroffenen Häuser nach Abschluss der Arbeiten durch die Feuerwehr wieder freigegeben werden. Zeitweise waren Teile von Ebersdorf und ganz Schönbrunn von der Gasversorgung abgeschnitten. Bei dem Vorfall kamen weder Bauarbeiter noch Anwohner zu Schaden.

Nach derzeitigen Stand muss lediglich die Lobensteiner Straße voll gesperrt bleiben, da die Straßendecke noch nicht vollumfänglich geschlossen werden konnte. Dies soll im Laufe des morgigen Tages geschehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell