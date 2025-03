Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 19.03.2025, gegen 12.30 Uhr und Donnerstag, den 20.03.2025, gegen 11.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über einen verschlossenen Eingang unbefugt Zutritt zu einer Catering-Firma in der August-Bebel-Straße in Unterwellenborn. Die Täter begaben sich in den Kühlraum des Betriebes und stahlen verschiedene Lebensmittel und Küchenutensilien wie z.B. Schüsseln, Schneidbretter. Die Täter könnten zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug genutzt haben. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro, während der Wert der entwendeten Lebensmittel und Küchenutensilien auf einem mittleren dreistelligen Betrag geschätzt wird. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wenn Sie Angaben zu der Tat machen können, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0072771/2025 an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 / 560).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell