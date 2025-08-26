POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Diebstahl aus Schulgebäude.

Lippe (ots) - Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Lippe bietet auch im September wieder ein kostenloses E-Bike-Blockseminar - bestehend aus zwei Terminen - für Interessierte an: 03.09.2025 / 09.00 - 11.30 Uhr (Teil 1) 11.09.2025 / 09.00 - 11.30 Uhr (Teil 2) auf dem Polizeigelände im Waldweg 20 in 32760 Detmold Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Termin allein ...

mehr